Кімната з 8 сусідами та з "нешахедної" сторони: в Одесі з'явилося кумедне оголошення (відео)

У місті з’явилось нове поняття для опису житла

У соцмережах поширюється відео, на якому чоловік робить огляд на комунальну квартиру, у якій знаходиться його кімната на продаж. Він запевняє, що приміщення знаходиться з "нешахедної" сторони.

На відео він також розповідає про вісьмох "найдобріших сусідів" та про загальні умови проживання. Кумедне оголошення швидко поширили в місцевих Telegram-каналах.

У коментарях гумор продавця "зацінили". Щоправда знайшлись користувачі, які запитали, чому ж таке житло продають.

Насправді ж деякий час тому в Одесі дійсно з’явилось нове поняття для опису квартир. Місцеві жителі жартуючи приписували в оголошеннях, що їхній будинок чи квартира знаходяться з "нешахедної" сторони. Такий собі маркетингово-жартівливий хід для міста, яке часто потерпає від російських дронів.

Однією з перших на це звернула увагу користувачка соцмережі Х @alenamok3. Не всі коментатори під її твітом зрозуміли гумор, зазначаючи, що "шахеди" летять з різних сторін. Авторка посту пояснила, що це жарт.

На сайті OLX дійсно є квартири, в описі яких вказана "нешахедна" сторона. Один з продавців пропонує придбати власну двокімнатну квартиру в приватному секторі. За $56900 він обіцяє житло з гарним ремонтом і побутовою технікою, зручною транспортною розв’язкою, без військових та енергетичних об’єктів поруч. По тексту прописано, що це квартира з "нешахедної" сторони.

Деякі продавці пишуть цей новостворений термін прямо в назві. Наприклад, як у цьому оголошенні. Щоправда, цю квартиру дають у розсрочку та вказана сума у 9000 доларів є лише першим внеском.

Раніше "Телеграф" писав, яка вартість оренди квартири у Києві. Проживання в столиці є недешевим задоволенням.