У Дніпрі люди відбивали чоловіка від співробітників ТЦК, які силоміць його затягували у бус: у відомстві жорстко відреагували (відео)

Затриманого вже везли до військової частини

У мережі поширюється відео конфлікту між військовими та цивільним, якого перші хотіли "запакувати" у бус. У ТЦК відреагували та виступили зі звинуваченнями на адресу "співчуваючих".

Йдеться про відео із міста Дніпро, яке, за даними пабліків, було знято 1 червня. На ньому знято конфлікт військових і чоловіка в цивільному. Люди в камуфляжі застосували силу до нього і, мабуть, намагалися забрати разом із собою. На допомогу цивільному поспішили перехожі, котрі спробували захистити його.

До речі, на іншому відео, знятому з іншого ракурсу, можна побачити, що відбити чоловіка у військових перехожим все ж таки вдалося. Той утік.

Сьогодні, 2 червня, у ТЦК відреагували на ситуацію. Там підтвердили, що такий інцидент справді стався у місті Дніпро. Проте наголосили, що відео показують лише частину конфлікту. За словами військових, на відео – спроби військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки "утримати призваного на військову службу під час мобілізації громадянина від скоєння кримінального злочину."

"Це – не робота групи оповіщення військовозобов’язаних, про що заявляють ворожі пропагандистські канали, завдання яких – ускладнити комплектування Сил оборони України", — пояснили в ТЦК.

Там розповіли, що цей громадянин є чинним військовослужбовцем, який призваний на військову службу під час мобілізації.

"Раніше він неодноразово намагався ухилитися від призову на військову службу, не з’являвся за повістками до ТЦК та СП та для проходження військово-лікарської комісії. 1 червня він слідував до місця проходження військової служби у супроводі військовослужбовців ТЦК та СП. Під час руху автомобільним транспортом мобілізований під надуманим приводом попросив зупинити машину та здійснив спробу втечі", — кажуть військові.

У зв’язку з цим у ТЦК заявили, що "громадяни, які "співчували" особі, яка здійснювала чергову спробу ухилитися від виконання свого конституційного обов’язку і чинили тиск на військовослужбовців ТЦК та СП – по суті сприяли вчиненню кримінального правопорушення" і додали "Нагадуємо, військовослужбовці, які здійснюють заходи призову на військову службу – це посадові особи, які виконують службові обов’язки в умовах воєнного стану і перебувають під захистом закону. Будь-які спроби перешкоджання їх діяльності – тягнуть неминучі наслідки у вигляді адміністративної чи кримінальної відповідальності. Закликаємо громадськість та представників засобів масової інформації не довіряти подібним інформаційним "вкидам" з відповідними фейковими описами і коментарями, які не відповідають дійсності, працюють на ворожу пропаганду або самі є складової частиною інформаційних операцій ворога".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть співробітники ТЦК застосовувати чинність за новими правилами мобілізації.