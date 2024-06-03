20-летняя лейтенантка погибла в Одессе: что известно о девушке, которую смыло волной на Аркадии (фото, видео)

Девушка считается пропавшей без вести

Уже известно имя девушки, утонувшей в Черном море в Одессе. Ею оказалась 20-летняя лейтенантка Александра Анатольевна Олещук, которая в апреле прошлого года окончила Львовский государственный университет внутренних дел.

Об этом пишет полиция Ровенской области. Отмечается, что Александра занимала должность участкового офицера полиции Ровенского районного управления полиции (РУП).

Правоохранители отмечают, что 21 апреля 2024 года лейтенант полиции была в командировке на курсах в ведомственном заведении на Кировоградщине. А 2 июня, когда произошла трагедия, Олещук не находилась на службе.

Александра Олещук

Александра Олещук

В сети также есть видео, где курсанты 3-го курса и Александра Олещук поют и танцуют на сцене по случаю празднования Рождества.

По данным декларации 2023 года, у Олещук в собственности есть квартира на 34 квадратных метра, 9 000 долларов наличными и свыше 86 000 грн дохода без указания источника поступления.

Напомним, что приехавшая на отдых 20-летняя полицейская из Ровно в воскресенье, 2 июня, в 20:40 погибла в Одессе. Трагедия произошла вечером в Аркадии. По данным правоохранителей, девушка фотографировалась на пирсе в память о пребывании в Одессе. В это время волна сбила ее с ног, а следующая – смыла в море.

Заметим, что поиски Александры продолжаются до сих пор. Она объявлена пропавшей без вести.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе дикая лиса чудом выжила, попав под авто.