"Непозбувно збентежений": автор книги про Чорне море відповів Буданову мемом (фото)
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Начальник української розвідки показав, якими книгами поповнив свою бібліотеку
Голова Головного управління розвідки Кирило Буданов поповнив свою бібліотеку книгами з фестивалю "Книжковий арсенал", що проходив у Києві. На деяких навіть є автографи авторів.
Про це начальник ГУР розповів на своїй сторінці у Facebook. За його словами, побувати особисто на фестивалі йому не вдалося, але здобути кілька чудових книг, представлених там йому таки вийшло.
"Незважаючи на війну і постійну небезпеку російських атак, черги охочих потрапити на книжковий фестиваль розтяглися на сотні метрів. Українці вкотре демонструють, що нація, яка любить і читає, завжди буде перемагати ворога, зомбованого путінським телевізором", — написав Буданов.
На опублікованих ним фотографіях видно, що голова розвідки отримав такі книги:
- "Анатомія ненависті. Путін та Україна" (Сергій Руденко);
- "Чорний лис" (Андрій Кокотюха);
- "Ми були солдатами ... і молодими" (Гаролд Г. Мур, Джозеф Л. Ґеллоуей);
- "Лицар свободи" (Джохар Дудаєв);
- "Євген Коновалець" (Олександр Кучерук, Юрій Черченко, Михайло Ковальчук);
- "Голодомор. Історія неусвідомленої травми" (Віталій Огієнко).
- "На чорноморській хвилі. 33 століття копаного моря" (Антон Санченко);
На фотографію з останньою книгою відреагував її автор на своїй сторінці у Facebook. Антон Санченко коротко з іронією написав : "Я непозбувно збентежений".
Книга "На чорноморській хвилі. 33 століття копаного моря", яку тримає в руках Буданов, — популярний виклад історії Чорного моря від ахейського "Арго" до російської "Москви", від XIII ст. до зв. е. до 13 квітня 2022 року. Мабуть, цей момент і видався автору цікавим. Буданов неодноразово робив заяви щодо Криму та Чорного моря.
Зазначимо, що фраза "непозбувна бентега" стала мемом у 2017 році. Це сталося після виходу українського перекладу роману "Маг" Джона Фаулза у видавництві "КСД", де мем і був уперше вжитий перекладачем Олегом Королем. Вжитий в українському перекладі Олегом Королем вираз "непозбутна бентега" викликав фурор у мережі. Дехто вважав його невдалим і жартував про нього. Водночас дехто твердив, що фраза розкриває багатство української мови.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навесні Кирило Буданов анонсував серйозні події у Чорному морі.