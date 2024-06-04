Наачальник украинской разведки показал, какими книгами пополнил свою библиотеку

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов пополнил свою библиотеку книгами с фестиваля "Книжный арсенал", который проходил в Киеве. На некоторых из них даже есть автографы авторов.

Об этом начальник ГУР рассказал на своей странице в Facebook. По его словам, побывать лично на фестивале ему не удалось, но получить несколько замечательных книг, представленных там у него таки получилось.

"Несмотря на войну и постоянную опасность российских атак, очереди желающих попасть на книжный фестиваль растянулись на сотни метров. Украинцы в очередной раз демонстрируют, что любящая и читающая книги нация всегда будет побеждать врага, зомбированного путинским телевизором", — написал Буданов.

На опубликованных им фотографиях видно, что глава разведки получил такие книги:

"Анатомия ненависти. Путин и Украина" (Сергей Руденко);

"Черный лис" (Андрей Кокотюха);

"Мы были солдатами… и молодыми" (Гаролд Г. Мур, Джозеф Л. Гэллоуэй);

"Рыцарь свободы" (Джохар Дудаев);

"Евгений Коновалец" (Александр Кучерук, Юрий Черченко, Михаил Ковальчук);

"Голодомор. История неосознанной травмы" (Виталий Огиенко).

"На черноморской волне. 33 века копаного моря" (Антон Санченко);

На фотографию с последней книгой отреагировал ее автор на своей странице в Facebook. Антон Санченко коротко с иронией написал: "Я непозбувно збентежений". Тем временем в комментариях под постом пользователи обсуждают, как Буданов будет использовать полученные знания.

Книга "На черноморской волне. 33 века копаного моря", которую держит в руках Буданов, — популярное изложение истории Черного моря от ахейского "Арго" до русской "Москвы", от XIII в. до н. е. до 13 апреля 2022 года. Вероятно, этот момент и показался автору интересным. Буданов неоднократно делал серьезные заявления насчет Крыма и Черного моря. Помимо того, множественные атаки ГУР по временно оккупированной территории Крыма, где находятся захватчики, дают успешные результаты. Вместе с тем, благодаря эффективной работе разведки, Черноморскому флоту РФ был нанесен непоправимый ущерб.

Отметим, что фраза "непозбувна бентега" стала мемом в 2017 году. Это случилось после выхода украинского перевода романа "Маг" Джона Фаулза в издательстве "КСД", где мем и был впервые употреблен переводчиком Олегом Королем. Употребленное в украинском переводе Олегом Королем выражение "непозбувна бентега" вызвала фурор в сети. Некоторые считали его неудачным и шутили по нему. В то же время некоторые твердили, что фраза раскрывает богатство украинского языка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной Кирилл Буданов анонсировал серьезные события в Черном море.