Чи стежить "Дія" за місцем перебування українців: відповідь Мінцифри

Виокремили кілька важливих факторів

В пресслужбі Мінцифри прокоментували інформацію про те, що через застосунок "Дія" нібито можна достатньо точно відстежити перебування українців за кордоном. Там зазначили, що таке просто неможливо через низку факторів та коротко розповіли про деталі.

Коментар у Мінцифри надали після запиту "Телеграфу". При цьому зазначили, що команда міністерства не володіє деталями судової справи, де в ході процесуальних дій НАБУ нібито відстежувала переміщення по світу одного з фігурантів справи завдяки застосункові "Дія".

"Дія не відстежує місцезнаходження користувачів. Дія не має власної бази даних та не зберігає персональні дані користувачів, а лише відображає інформацію з державних реєстрів. Тож не може передавати персональні дані користувачів. Команда міністерства не володіє деталями справи, бо не має доступу до неї", — зазначили у пресслужбі відомства.

При цьому у Мінцифри зауважили, що інформація про країну перебування одного з фігурантів справи могла бути встановлена шляхом поєднання технічних даних з декількох систем і реєстрів.

Нагадаємо, мова йде про справу групи під керівництвом колишнього голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка. Того самого, який зумів вивести понад 2 млрд грн з Одеського припортового заводу та ОГХК у 2019-2021 роках.

Судячи з тексту документа, а саме рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, можна зробити висновок, що йшлося про Андрія Гмиріна, підозрюваного, якого НАБУ розшукує у справі махінацій з майном ФДМУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що НАБУ хочуть "перезавантажити". Політичний експерт Олексій Голобуцький розповів про цілі кампанії проти заступника директора бюро Гізо Углави.