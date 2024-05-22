Підозра ексзаступнику Єрмака Смирнову: НАБУ детально описало схему на 15,7 млн

У період із 2020 по 2022 роки. чиновник отримав активи вартістю 17,1 млн. грн.

Колишнього заступника глави Офісу Президента Андрія Єрмака підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень. НАБУ та САП повідомили йому про підозру.

Про це у середу, 22 травня, повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України. До цього ЗМІ писали про те, що йдеться про Андрія Смирнова.

"У період з 2020 по 2022 рр. чиновник отримав активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі 1,3 млн грн", — йдеться у повідомленні бюро.

Також у НАБУ підкреслили, що йдеться про два автомобілі (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Для приховання наявності даного майна, колишній заступник голови ВП оформив його на рідного брата та друга, залишивши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а потім переоформив на себе.

Як прокоментував Смирнов

У коментарі для "Української правди" він підтвердив, що отримав підозру.

"Підтверджую інформацію ЗМІ про вручення мені повідомлення про підозру. Підозра не від СБУ, а від НАБУ. Це перше. Друге. Подія, яку я давно очікував через те, що її анонсували майже за пів року до сьогодні всіма можливими способами. Вручення підозри та обшук. пройшли швидко та делікатно — до детективів зауважень немає. Для мене нічого незвичайного не сталося. Такі вже у нас сучасні реалії політики", — сказав Смирнов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 29 березня президент України Володимир Зеленський офіційно звільнив двох заступників Андрія Єрмака. Йдеться про Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова. Смирнов був на цій посаді з 10 вересня 2019 року.