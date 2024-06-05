Следит ли "Дія" за местом пребывания украинцев: ответ Минцифры

Выделили несколько важных факторов

В пресс-службе Минцифры прокомментировали информацию о том, что через приложение "Действие" якобы можно достаточно точно отследить пребывание украинцев за границей. Там отметили, что это просто невозможно из-за ряда факторов и коротко рассказали о деталях.

Комментарий в Минцифры предоставили после запроса "Телеграфа". При этом отметили, что команда министерства не владеет деталями судебного дела, где в ходе процессуальных действий НАБУ якобы отслеживала перемещение по миру одного из фигурантов дела благодаря приложению "Дія".

"Дія не отслеживает местонахождение пользователей. Дія не имеет собственной базы данных и не хранит персональные данные пользователей, а только отображает информацию из государственных реестров. Поэтому не может передавать персональные данные пользователей. Команда министерства не владеет деталями дела, потому что не имеет доступа к нему", — отметили в пресс-службе ведомства.

При этом в Минцифре отметили, что информация о стране пребывания одного из фигурантов дела могла быть установлена путем совмещения технических данных из нескольких систем и реестров.

Напомним, речь идет о деле группы под руководством бывшего главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко. Того самого, который сумел вывести более 2 млрд. грн. с Одесского припортового завода и ОГХК в 2019-2021 годах.

Судя по тексту документа, а именно решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, можно сделать вывод, что речь шла об Андрее Гмырине, подозреваемом, которого НАБУ разыскивает по делу махинаций с имуществом ФГИУ.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что НАБУ хотят "перезагрузить". Политический эксперт Алексей Голобуцкий рассказал о целях кампании против заместителя директора бюро Гизо Углавы.