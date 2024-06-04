Правоохоронці відстежують українців за кордоном через "Дію"?

Виникають запитання і стосовно іншого популярного застосунку

Українські правоохоронці почали відстежувати місця перебування українців за кордоном через Єдиний портал державних послуг "Дія". Це випливає з рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, яке було ухвалено в справі групи під керівництвом колишнього голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка. Того самого, який зумів вивести понад 2 млрд грн з Одеського припортового заводу та ОГХК у 2019-2021 роках.

Зокрема, НАБУ надало суду інформацію стосовно того, як вона відстежувала переміщення по світу одного зі співорганізаторів схеми. Судячи з тексту документа, можна зробити висновок, що йдеться про Андрія Гмиріна.

НАБУ встановило, що 25 липня 2022 року Гмирін звертався до Консульства України в Дубаї з питання засвідчення перекладу та копії документів, а 27 жовтня 2022 — для оформлення закордонних паспортів своїм неповнолітнім дітям. Також 23 березня 2023 він отримав закордонний паспорт у консульстві України в Дубаї.

Проте найцікавішою виявилась інша інформація. "IP-адреси, які використовувались Гмиріним для входу у систему "Дія", розташовані в Об`єднаних Арабських Еміратах, Австрії, Італії, Мальдівах та Туреччині, що підтверджується матеріалами справи" — вказано в рішенні суду. Вочевидь таку інформацію НАБУ отримало від "Дії" за рішенням суду в рамках кримінального провадження. Гмирін є одним з підозрюваних в ньому та вже оголошений у розшук.

Проте сам факт того, що через "Дію" можна достатньо точно відстежити перебування українців за кордоном, є цікавим. Особливо на фоні того, що в Україні зараз запущений процес оновлення військово-облікових даних через застосунок "Резерв+". І того, що за ухилення від призову на військову службу під час війни чи систематичне ухилення від військового обліку українське законодавство передбачає кримінальну відповідальність.