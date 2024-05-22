САП спільно з поліцією влаштувала обшук у детектива НАБУ: що відомо

Обшук санкціонував керівник антикорупційної прокуратури

Сьогодні, 22 травня, стало відомо про те, що в одного зі співробітників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) проводить обшук Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) спільно з Нацполіцією. Обшук проводиться в одного з детективів спецпідрозділу за санкцією керівника САП Олександра Клименка.

Про це повідомляють джерела "Телеграфу" в НАБУ. Згідно з інформацією обшук проводиться на підставі справи про нібито розголошення даних досудового розслідування "по одній з найбільш резонансних кримінальних справ".

До обшуку також залучені представники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. При цьому, ні НАБУ, ні САП поки ніяк не прокоментували подію.

Неможливо не відмітити той факт, що органи, які були створені для боротьби з корупцією, нині демонструють очевидний конфлікт. Це підкреслив і журналіст Юрій Бутусов, який також написав про обшуки у детектива НАБУ.

За його словами, співробітники Національного антикорупційного бюро України відверто шоковані, що керівник САП Олександр Клименко, сам колишній детектив НАБУ, залучив до дій проти бюро ДСР Нацполіціі.

"Сьогоднішня акція САП продемонструвала конфлікт між двома антикорупційними органами, наслідки якого тепер будуть непередбачуваними, оскільки справа може зачепити багатьох керівників", — написав Бутусов.

Необхідність проведення термінових обшуків у детектива НАБУ, згідно з даними джерел, може пояснюватись витоком інформації по одній з найрезонансніших кримінальних справ, яка торкається одного з ключових організаторів великої корупційної схеми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що НАБУ та САП повідомило про підозру колишньому заступникові голови Офісу Президента Андрію Смирнову. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень.