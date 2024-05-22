Рада проголосувала за введення військової підготовки у школах: що це означає

Юним українцям викладатимуть новий предмет під назвою "Захист України"

Верховна Рада ухвалила законопроект про вдосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. Йдеться про законопроект 11092.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Інформацію він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

"За" ухвалення відповідного рішення проголосували 297 депутатів.

Згідно з документом, замість допризовної підготовки в Україні запровадять початкову загальновійськову підготовку. Передбачається, що підготовка проводитиметься у закладах загальної середньої, професійної (профтехнічної), професійної вищої, вищої освіти та інших навчальних закладів.

Юним українцям викладатимуть новий предмет під назвою "Захист України".

У законі йдеться про те, що навчальну програму з цього предмету розробляє та затверджують МОН за погодженням з Міністерством оборони України.

До того ж, нардепи скасували розподіл у навчанні для хлопчиків та дівчаток у предметі "Захист України".

За словами нардепа Ірини Геращенко, до другого читання з’явилася норма щодо запобігання дискримінації, в т.ч. за ознакою статі.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Верховна Рада створила нову слідчу комісію з фортифікації та дронів.