"Это ложный путь": будут ли увольнять госслужащих, не владеющих английским языком

О переаттестации речь не идет

Получение английского языка статуса международного по новому закону не приведет к увольнению госслужащих. Однако определенный уровень владения языком может оказать значительное влияние на карьерный рост, а на некоторых должностях он будет обязательным.

Об этом рассказала заместитель председателя комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук (Фракция "Слуга народа"), пишет "Интерфакс".

"Если этот человек работает на своем месте, то ему не нужно показывать, чтобы продолжить работать, какой-то сертификат или пройти какой-то экзамен. Речь не идет о переаттестации... Если ты претендуешь, идешь на место, которое в этом перечне (согласно законопроекту — ИФ-У)… тогда ты должен при приеме на работу показать свой уровень…", — сказала Кравчук.

По ее словам, будет реализован механизм компенсации определенным категориям физических лиц за образовательные курсы, но после окончания или отмены военного положения.

Кравчук добавила, что часть положений закона нуждается в решении профильных министерств и внесении изменений в государственный бюджет Украины.

В противовес этому народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович считает "саму идею этого законопроекта ошибочной и довольно странной".

"Я думаю, что если мы хотим говорить о продвижении или изучении английского языка, то это не решается законом. Для продвижения или изучения английского нужны ресурсы. Ресурсы финансовые, кадровые…", — сказал Вятрович.

Депутат считает, что вопрос изучения английского языка в Украине и его применение необходимо решать не через законы, а с помощью каких-то государственных программ.

"К сожалению, мы выбрали, по моему мнению, абсолютно ошибочный путь, который говорит скорее о каких-то показательных вещах, а не о том, чтобы сделать, действительно, английский язык более популярным", — отметил нардеп.

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