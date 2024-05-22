Рада створила нову слідчу комісію з фортифікації та дронів: подробиці

Влада відреагувала на запит громадськості

Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію, яка перевірить використання державних коштів, спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на лінії зіткнення. Крім того, у парламенті займуться питанням виготовлення та закупівлю БПЛА та РЕБ для українських захисників.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга Народу" Олександр Федієнко. Інформацією він поділився у Telegram.

"Маємо величезний виклик від суспільства, щодо цих питань. Чому уряд купує багато БПЛА та засобів РЕБ, але військові скаржаться що практично нічого не отримують, а більша частина засобів надходить від волонтерів та фондів. Або постачають не те, що замовляли військові.", — пояснив парламентарій.

І додав, що влада розбиратиметься що до чого.

Раніше деякі медійні військові заявили про відсутність фортифікаційних споруд на Харківщині. Саме це вони називають головною причиною, через яку росіяни швидко дійшли до Вовчанська.

У відповідь на це голова Харківської ОВ Олег Синегубов заявив, що нібито про "відсутність" фортифікаційних споруд – це російська маніпуляція. Більше того, він зазначив, що заяви про те, що ворог нібито зайшов дуже легко і безперешкодно, насамперед є неповагою до українських військових, які зустріли його вогнем.

На дискусії щодо фортифікацій на Харківщині відреагували і на Міноборони. Там розповіли громадянам, що лінії оборони зводять ешелоновано. Тобто у кілька етапів. Найбільш підготовленою є третя лінія. Оскільки її будують на певній відстані, що дозволяє створювати залізобетонні споруди. На Харківщині друга лінія фортифікаційних споруд вже знаходиться під прицілом ворога. На першій лінії немає можливості говорити про використання важкої техніки для будівництва фортифікацій.

Раніше "Телеграф" писав, що на фортифікаціях на Харківщині могли вкрасти мільйони гривень.