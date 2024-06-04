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Найважливіша справа дня: Рада готує звернення до Уряду через футболки, українці обурені

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Спікер Ради підняв цю тему на засіданні Новина оновлена 04 червня 2024, 15:16
Спікер Ради підняв цю тему на засіданні. Фото Колаж "Телеграф"

Стефанчука не влаштовує дрескод урядовців

У вівторок, 4 червня, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук дав завдання підготувати звернення до Уряду. Воно стосується одягу.

Стефанчук хоче, щоб урядовці приходили на виступи у Раду в діловому одязі. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

"Спікер дав завдання підготувати звернення до Уряду, щоб їх представники приходили в нормальному одязі (діловому) на виступи по законах.

Тому що постійно то у футболках, то в спортивних костюмах приходять", — написав Железняк.

Користувачі вже відреагували на цю "найважливішу справу дня". Українці обурені, що спікер Ради звертає увагу на такі дрібниці, як одяг. В коментарях вказують, що головне аби люди були спеціалістами.

Знайшлись користувачі, які поділяють думку Стефанчука. Вони вважають, що було б не зайвим зобов’язати носити одяг офіційного стилю представників усіх органів державної влади.

Традиційно у коментарях жартували. Зокрема про замовлення спецодягу "на кілька мільйонів" або "для клоунів".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Верховна Рада прийняла важливе рішення стосовно англійської мови. На засіданні 4 червня було ухвалено законопроєкт, який надає їй офіційний статус мови міжнародного спілкування. Це означає, що вона стане обов’язковою для вивчення для багатьох спеціалістів.

Теги:
#Верховна Рада #Руслан Стефанчук #Уряд