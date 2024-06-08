Заарештують квартиру та спишуть гроші з рахунків? У ТЦК розповіли, як штрафуватимуть ухилістів

У ТЦК розповіли, як каратимуть ухилістів

Після того, як набув чинності новий закон про мобілізацію, українців схвилювали суттєві штрафи за ухилення від служби в армії. Військовозобов’язані переживають, що штрафи списуватимуться з рахунків без їхнього відома, або взагалі заарештують квартиру за несплату штрафу.

Спікер Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів, як штрафуватимуть ухилянтів за новим законом. Він наголосив, що до компетенції ТЦК не входять арешт рахунків чи нерухомості.

"Почнемо з того, що списувати гроші з рахунків, арештовувати квартири чи гроші на рахунках не входить до компетенції ТЦК та СП. Якщо громадянин порушує правила військового обліку або законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, на нього накладається справді штраф. Якщо він у протягом 15 днів його не платить, ми надсилаємо постанову про адміністративне стягнення до відділу Державної виконавчої служби для виконання цієї постанови у примусовому порядку", — сказав Істомін.

Виконавча служба має право на примусове стягнення штрафу, але вже у подвійному розмірі від первісної суми. На додаток до цього правопорушнику доведеться заплатити виконавчий збір. Заходи щодо стягнення примусового штрафу описані у ст. 10 Закону України "Про виконавче провадження".

При цьому до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" додали нову ст. 27, яка називається "Заходи впливу". У ній сказано, що й громадянин не з’явився до ТЦК на порядку денному, це кваліфікується за ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення України (порушення законодавства про оборону та мобілізацію). У такому разі військкомат має право звернутися до поліції, щоб ухилянта затримали та доставили до ТЦК.

"У разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставку, начальник ТЦК надсилає такому громадянину у паперовій формі поштою рекомендованим листом вимогу про виконання обов’язків. У разі якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначений обов’язок, ТЦК та СП звертається до суду щодо тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк для виконання або відкликання такої вимоги. Далі вже буде судове рішення", — резюмував Роман Істомін.

Також "Телеграф" розповідав про те, що мобілізованим виплачують грошову допомогу. Сума допомоги від 10 до 50 тисяч гривень, але сплачують її не в усіх містах.