Від 10 до 50 тис грн допомоги для мобілізованих: які 14 міст в Україні виплачують кошти

Громадяни мають додаткову мотивацію

Українці, які мобілізувались, отримають від місцевої влади фінансову підтримку. Вона виплачується з метою активного заохочування громадян вступати до лав Збройних Сил України.

Мінімальна сума підтримки становить 10 тисяч гривень, а максимальна — 50 тисяч гривень. Про це повідомили на сайті Новини Pro.

Які міста України виплачують додаткові виплати

Київ . На допомогу в мобілізації виділяється 50 мільйонів гривень. Жителі Києва, якщо вони будуть мобілізовані після 1 грудня 2023 року, отримають 30 тисяч гривень. Ця виплата також передбачена для тих, хто уклав контракт із ЗСУ на добровільній основі;

. На допомогу в мобілізації виділяється 50 мільйонів гривень. Жителі Києва, якщо вони будуть мобілізовані після 1 грудня 2023 року, отримають 30 тисяч гривень. Ця виплата також передбачена для тих, хто уклав контракт із ЗСУ на добровільній основі; Львів пропонує одноразову виплату по мобілізації в сумі 50 тисяч гривень для тих, хто підписав контракт з підрозділами десантно-штурмових військ чи морської піхоти ЗСУ. Крім того, діє програма соціальної підтримки, в рамках якої мобілізовані громадяни можуть отримати 25 000 гривень;

пропонує одноразову виплату по мобілізації в сумі 50 тисяч гривень для тих, хто підписав контракт з підрозділами десантно-штурмових військ чи морської піхоти ЗСУ. Крім того, діє програма соціальної підтримки, в рамках якої мобілізовані громадяни можуть отримати 25 000 гривень; В Одесі діє автоматизований механізм виплати мобілізованій особі. Людина, яка вступила до лав Збройних сил України, може отримати 20 тисяч гривень. У бюджеті на 2024 рік на ці потреби передбачено 20 млн грн. У Чорноморську мобілізованим у 2024 році виплачуватимуть 20 тисяч гривень від 1 січня 2024 року;

діє автоматизований механізм виплати мобілізованій особі. Людина, яка вступила до лав Збройних сил України, може отримати 20 тисяч гривень. У бюджеті на 2024 рік на ці потреби передбачено 20 млн грн. У мобілізованим у 2024 році виплачуватимуть 20 тисяч гривень від 1 січня 2024 року; У Чернігові мобілізовані отримують по 15 000 гривень. Виконувач обов'язків міського голови вважає, що підтримка військових — це обов'язок громади;

мобілізовані отримують по 15 000 гривень. Виконувач обов'язків міського голови вважає, що підтримка військових — це обов'язок громади; Полтава передбачила для військових отримають по 10 тис грн, звернувшись до органів соціального захисту. У Сергіївській та Сенчанській громадах виплати становлять по 50 тис грн;

передбачила для військових отримають по 10 тис грн, звернувшись до органів соціального захисту. У виплати становлять по 50 тис грн; Богодухівська громада в Харківській області виплачує мобілізованим 50 тисяч гривень. Ці виплати також поширюються на внутрішньо переміщених осіб. Крім того, з бюджету буде виділено 200 тисяч гривень на допомогу сім'ям зниклих безвісти військовослужбовців;

в Харківській області виплачує мобілізованим 50 тисяч гривень. Ці виплати також поширюються на внутрішньо переміщених осіб. Крім того, з бюджету буде виділено 200 тисяч гривень на допомогу сім'ям зниклих безвісти військовослужбовців; У Луцьку військовослужбовці, які підписали контракт у 2024 році, отримають матеріальну допомогу в сумі 15 тисяч гривень;

Івано-Франківськ нараховує мобілізованим матеріальну підтримку у розмірі 50 тисяч гривень для тих, хто воює на передовій, та 20 тисяч гривень для бійців, які перебувають не на лінії фронту;

нараховує мобілізованим матеріальну підтримку у розмірі 50 тисяч гривень для тих, хто воює на передовій, та 20 тисяч гривень для бійців, які перебувають не на лінії фронту; Мобілізовані тернополяни можуть отримати одноразову виплату в розмірі 10 тисяч гривень на екіпіровку та технічні засоби, якщо вони беруть безпосередню участь у бойових діях;

можуть отримати одноразову виплату в розмірі 10 тисяч гривень на екіпіровку та технічні засоби, якщо вони беруть безпосередню участь у бойових діях; Мобілізованим військовослужбовцям Дніпра виплачується одноразова допомога в розмірі 25 000 гривень. Ця сума доступна як контрактникам, так і співробітникам, мобілізованим після 1 січня 2024;

виплачується одноразова допомога в розмірі 25 000 гривень. Ця сума доступна як контрактникам, так і співробітникам, мобілізованим після 1 січня 2024; Вінниця нараховує виплату у розмірі 20 тисяч гривень для всіх мобілізованих мешканців міста;

нараховує виплату у розмірі 20 тисяч гривень для всіх мобілізованих мешканців міста; У Житомирі мобілізовані можуть отримати одноразові виплати в розмірі 15 000 гривень, а контрактники — додатково 10 000 гривень;

мобілізовані можуть отримати одноразові виплати в розмірі 15 000 гривень, а контрактники — додатково 10 000 гривень; Ужгород – мобілізовані отримують допомогу в розмірі 18 тис грн. Для отримання коштів слід звернутися до міської ради;

– мобілізовані отримують допомогу в розмірі 18 тис грн. Для отримання коштів слід звернутися до міської ради; У Рівному мобілізовані військовослужбовці можуть розраховувати на одноразову виплату в розмірі 20 тис грн. Для цього необхідно подати відповідну заяву до органу місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є шість видів додаткової виплати для бійців.