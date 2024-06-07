Чоловіків з психічними розладами мобілізують? У МОЗ відповіли

Кожен випадок буде розглядатись індивідуально

Більшість чоловіків з психічними розладами будуть вважатись непридатними за висновками військово-лікарської комісії (ВЛК). Проте деякі діагнози не є підставою для того, щоб не мобілізувати громадянина.

З легкими психічними розладами можуть мобілізувати, сказала заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич. Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"У більшості кейсів їх буде визнано непридатними, за винятком, для прикладу, легких психічних розладах з виходом в одужання", ― сказала Карчевич.

Проте це не означає, що кількість довідок з психіатричних лікарень збільшиться. Процес їх видачі знаходиться під контролем працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК).

"Насправді зараз досить жорсткий контроль, по-перше, з боку безпосередньо працівників центрів комплектування, які супроводжують такі огляди на базі медичних закладів, щоб люди не втікали чи не губилися дорогою. Бо такі випадки також, на жаль, є. Нацполіція також це контролює. Відповідно, ті, хто переховується, потрапляють в розшук", ― відповіла Карчевич на запитання, чи варто очікувати великого попиту на довідки з психіатричних лікарень.

Зазначимо, що тепер усіх військовозобов’язаних, які за висновком ВЛК придатні до несення служби, будуть ділити на чотири групи. Їх перелічила Карчевич:

повністю придатні;

придатні до роботи у ТЦК, частинах забезпечення та вищих військових навчальних закладах, але не придатні до служіння в морській піхоті, підрозділах штурмовиків та ССО;

придатні за окремими спеціальностями;

придатні до виконання специфічних завдань.

Раніше "Телеграф" писав, що рішення ВЛК можна оскаржити. Для цього є окрема процедура.