Відстрочка від мобілізації по догляду: як оформити заяву та хто може це зробити

Писати можна її в довільній формі

Українцям надають відстрочку від мобілізації за умови догляду за дружиною чи родичами з інвалідністю. Проте не всі знають, як треба скласти відповідну заяву.

Писати можна її в довільній формі. Про це розповіла адвокат Дар’я Тарасенко в своєму Telegram.

"У в усіх випадках, коли підставою відстрочки є здійснення догляду, Постанова КМУ 560 вимагає від особи, за якою здійснюється догляд, заяви в довільній формі", — написала вона.

Правозахісниця уточнила, що заяву цю можна написати від руки, можна роздрукувати і поставити тільки підпис. Також адвокатка додала, що вимоги про нотаріальне посвідчення цієї заяви Постанова не містить.

Дар’я Тарасенко показала приклад правельно складеної заяви.

Правозахисниця звернула увагу на те, що ця заява повинна бути написана не військовозобов'язаним, а від особи, за якою здійснюється догляд.

"Продовжую наполягати на тому, що для постійного догляду сином, чоловіком, батьком вимоги про відсутність інших осіб Законом не передбачено! Тим не менш, Постанова 560 вимагає саме такого формулювання в заяві", — додала Дар’я Тарасенко.

Раніше "Телеграф" нагадав, якщо військовозобов’язаний не взяв із собою у ТЦК всі необхідні документи, йому можуть дати відстрочку. Водночас "коммісувати" можуть і без них.