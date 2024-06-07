Заяву на відстрочку від мобілізації тепер можна подати не лише у ТЦК: роз'яснення адвоката та досвід українців

На думку адвокатки, у цьому є як позитивний, так і негативний аспект

Деякі ТЦК та СП відкривають "точки прийому заяв на відстрочку" поза приміщеннями ТЦК. Це може позбавити військовозобов'язаних необхідності стояти добу в черзі заради подачі заяви, проте має й негативний бік.

Про це повідомила адвокат Дар'я Тарасенко. Серед переваг, окрім звільнення від черг, вона назвала й те, що в ЦНАП немає ризику отримати направлення на ВЛК.

"Але і негативні моменти в такому рішенні бачу: у випадку, якщо військовозобов'язаного буде доставлено в ТЦК та СП примусово, і він захоче одразу подати заяву на відстрочку, реалізувати це буде, м'яко кажучи, проблематично, якщо безпосередньо в ТЦК т СП такі заяви не приймають", — зазначила адвокат.

У коментарях українці повідомили, у місті Рівне, таку точку відкрили у відділі соцзахисту. Також таке практикують й у Дніпровському районі Києва. Проте українці пишуть, що навіть після подання заяви на відстрочку в таких місцях, все одно треба йти до ТЦК та проходити ВЛК.

"В Дніпровському ТЦК Київ, приймать за іншою адресою, але штампи про прийняття і реєстрацію не здійснюють, підстава — нема печатки. Відправляють відразу до ТЦК, а там повістка на ВЛК. На повідомлення, що здали заяву на відстрочку і ВЛК за постановою не зобов'язані проходити, клієнт отримав відповідь, що ВЛК не потрібно тільки якщо відстрочку вже узгодили", "Ага, от тільки все одно попадеш на ВЛК, навіть якщо в ЦНАП подаєш заяву — слова ТЦК", — пишуть коментатори.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українцям надають відстрочку від мобілізації за умови догляду за дружиною чи родичами з інвалідністю. Адвокат розповіла, як написати заяву.