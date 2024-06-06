Скільки ще людей потрібно мобілізувати у 2024 році? Нардеп назвав цифру

Країні все ще необхідна зброя та величезний фінансовий ресурс для навчання й утримання бійців

Україна продовжує відбивати російське вторгнення. За для цього в країні проводиться загальна мобілізація населення. Цьогоріч до лав захисників потрібно ще призвати 110 тисяч осіб.

Таку цифру назвав народний депутат України Руслан Горбенко в інтерв’ю Укрінформу. Він послався на дані військових.

"Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100-110 тисяч осіб. На мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців", — сказав він.

За його словами, для забезпечення призову 500 тисяч осіб, як раніше заявлялось, необхідна зброя та величезний фінансовий ресурс для їхнього навчання й утримання.

Нагадаємо, що влада відмовилися від ідеї "економічного бронювання". Уряд передумали через можливе підняття податків та побоювання Генштабу. Там нібито наголосили, що воно не розв'яже проблему з нестачею кадрів, а буде сприйнято як офіційний відкуп від мобілізації і лише спричинить негативну реакцію в армії та суспільстві.

Раніше "Телеграф" повідомив, що українців, які зараз проживають за межами країни, не випускатимуть за кордон і можуть мобілізувати.