Арестуют квартиру и спишут деньги со счетов? В ТЦК рассказали, как будут штрафовать уклонистов

В ТЦК рассказали, как будут наказывать уклонистов

После того как в силу вступил новый закон о мобилизации, украинцев взволновали существенные штрафы за уклонение от службы в армии. Военнообязанные переживают, что штрафы будут списываться со счетов без их ведома, или и вовсе арестуют квартиру за неуплату штрафа.

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, как будут штрафовать уклонистов по новому закону. Он подчеркнул, что в компетенцию ТЦК не входят арест счетов или недвижимости.

"Начнем с того, что списывать деньги со счетов, арестовывать квартиры или деньги на счетах не входит в компетенцию ТЦК и СП. Если гражданин нарушает правила военного учета или законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, на него налагается действительно штраф. Если он в течение 15 дней его не платит, мы присылаем постановление об административном взыскании в отдел Государственной исполнительной службы для выполнения этого постановления в принудительном порядке", — сказал Истомин.

Исполнительная служба имеет право на принудительное взыскание штрафа, но уже в двойном размере от первоначальной суммы. Вдобавок к этому правонарушителю придется заплатить исполнительный сбор. Меры по стягиванию принудительного штрафа описаны в ст. 10 Закона "Об исполнительном производстве".

При этом в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" добавили новую ст. 27, которая называется "Меры воздействия". В ней сказано, что если гражданин не явился в ТЦК по повестке, то это квалифицируется по ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях Украины (нарушение законодательства про оборону и мобилизацию). В таком случае военкомат имеет право обратиться в полицию, чтобы уклониста задержали и доставили в ТЦК.

"В случае получения письменного ответа от полиции о невозможности осуществить административное задержание и доставку, начальник ТЦК направляет такому гражданину в бумажной форме по почте заказным письмом требование о выполнении обязанностей. В случае, если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанную обязанность, ТЦК и СП обращается в суд относительно временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации на срок для выполнения или отзыва такого требования. Дальше уже последует судебное решение", — резюмировал Роман Истомин.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что мобилизованным выплачивают денежную помощь. Сумма помощи от 10 до 50 тысяч гривен, но платят ее не во всех городах.