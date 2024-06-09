Є два способи: як військовозобов’язані українці можуть оскаржити висновки ВЛК

Військовозобов’язаний може звернутися до ВЛК Міноборони або до суду

Якщо військовозобов’язаний, який проходить військово-лікарську комісію, не погоджується з її висновками, то він їх може оскаржити. При цьому він може це зробити двома способами.

Про це заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич розповіла агенції "Інтерфакс-Україна". За її словами, такі випадки вже є.

За її словами, важливим тут є те, що цивільні ВЛК можуть ухвалити рішення про непридатність військовозобов’язаного, яке буде перевірено штатною ВЛК, що знаходиться у сфері управління Міністерства оборони.

Тобто, якщо людина не згодна з висновками, то вона може оскаржити їх виключно у штатній ВЛК або ж у судовому порядку.

"Крім того, за результатами розгляду скарги ВЛК переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім позивачу надають новий висновок про стан здоров’я, який і братиметься до уваги", — говорить Карчевич.

За її словами, у спірних ситуаціях право виносити остаточне рішення має лише Центральна військово-лікарська комісія.

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