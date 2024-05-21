Скільки є дійсним висновок ВВК для військовозобов’язаних: в уряді показали документ

На медичний огляд громадян, які уточнили дані, викликатимуть повісткою

Висновки військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних громадян дійсні 5 років у мирний час. Під час мобілізації чи воєнного стану такий медичний висновок про придатність діє рік.

Такі терміни прописані у постанові Кабміну від 16 травня 2024 р. №560. Відповідний документ оприлюднено на урядовому порталі.

"У разі проходження резервістами та військовозобов’язаними медичного огляду під час мобілізації та/або військового стану термін дії довідки з висновком про придатність до військової служби становить один рік", — йдеться у постанові.

Особи, які не проходили медичну комісію, або ті, у кого закінчився термін дії довідки про придатність до військової служби, повинні пройти військово-лікарську комісію ще раз. Громадяни України, які після оголошення мобілізації прибули до ТЦК та СП для уточнення своїх облікових даних, на медичний огляд не спрямовуються. На медичний огляд громадян, які уточнили дані, будуть викликати повісткою.

Нагадаємо, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін раніше заявив, що висновки військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних громадян України дійсні п’ять років. Він додав, що через воєнний стан терміни можуть змінити.

Раніше "Телеграф" писав, що новий додаток "Резерв+" планують додати функцію електронних напрямків на військово-лікарську комісію для військовозобов’язаних. Це має відбутися у найближчих оновленнях.