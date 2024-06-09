Роздача повісток на роботі: у ТЦК розповіли, що змінив новий закон про мобілізацію

В Україні продовжують видавати повістки на роботі

Навіть до прийняття нового закону про мобілізацію керівники підприємств були змушені вести військовий облік і повідомити ТЦК про своїх працівників. Однак тепер штрафи за невиконання цієї норми було піднято.

Про це розповів речник Полтавського ТЦК та СП, майор Роман Істомін в інтерв’ю виданню Фокус. За його словами, підприємство також має повідомляти працівників про необхідність прибути до ТЦК, якщо надійде така вимога.

"Якщо ми говоримо про нині, то керівники підприємств, установ, організацій з отриманням розпорядження начальника РДА про проведення заходів мобілізації або розпорядження начальника ТЦК та СП про виклик резервістів та військовозобов’язаних повинні видати наказ керівника підприємства про проведення оповіщення, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, способи їх доставки до ТЦК тощо", — сказав він.

Істомін додав, що підприємства також мають організувати оповіщення працівників та видачу їм повісток під особистий підпис, а потім сповістити ТЦК про їхнє вручення, а також забезпечити явку військовозобов’язаних у військові частини або виділити час на їхню поїздку до ТЦК.

Також підприємства мають повідомити про співробітників, які відмовилися від отримання повістки та тих, хто написав заяву про звільнення.

За порушення положень законодавства покладено штрафи від 34 до 59,5 тисяч гривень, які платитимуть керівники підприємств.

"Норма працювала і до цього, але зараз іншим законом підняли штрафи. Крім того, на виконання закону вийшла постанова Кабміна №560, в якій вже повністю прописані обов’язки. Тобто якщо раніше це було в різних законах, було, можливо, трохи сумбурно, то тепер чіткі обов’язки, чіткі повноваження керівників підприємств", — додав майор.

Нагадаємо, що військовозобов’язаний, який оновив дані у ТЦК або додатку "Резерв+" на вулиці, може отримати повістку на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).