Їх запросять, але...: в Кабміні розповіли, що робити обмежено придатним

Окремий графік для таких чоловіків вирішили не формувати

З 1 червня почався відлік 9 місяців, протягом яких військовозобов’язані українці, що мають статус "обмежено придатний", повинні пройти перекомісію. Їм будуть надсилати повістки, проте можна прийти у ТЦК й за власним бажанням.

Про це заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич розповіла агентству "Інтерфакс-Україна". Зазначимо, пройти повторний медогляд обмежено придатні мають до 4 лютого 2025-го року.

"Їх запросять. Але якщо людина сама бажає, то, звісно, вона може проявити ініціативу. Якщо ми говоримо про військовослужбовців, то серед них тих, хто має статус обмежено придатних, небагато. Їх військове командування скерує і вони пройдуть повторний огляд", — пояснила вона.

Карчевич наголосила, що ВЛК для військових і ВЛК для військовозобов'язаних – це різні комісії в різних закладах. ВІйськовозобов'язаних зі статусом "обмежено придатний" значно більше, ніж військових. Після консультацій з Міноборони та Генштабом, окремий графік для таких чоловіків вирішили не формувати, вони запевнили, що управляють цим процесом.

"По суті, маршрут для людини, яку було визнано обмежено придатною, матиме такий вигляд: людина отримує повістку, з'являється в центр комплектування, за потреби оновлює свої дані і її скеровують на повторний огляд. Фактично, за кілька місяців цілком реально, що всі зможуть пройти такі огляди, але якщо раптом буде перевантаження, то досить швидко зможемо просто долучити додаткові цивільні заклади, щоб розвантажити мережу. Я думаю, що перевантаження може бути виключно у великих містах, таких як Київ чи Дніпро, в менших населених пунктах це навряд чи буде спостерігатися", — каже Карчевич.

Вона додала, що частина тих, хто належав до категорії обмеженої придатності стане непридатними. Інша частина може потрапити до категорії придатних до певних видів служби.

Нагадаємо, громадяни України, які раніше визнані обмежено придатними до військової служби, за результатами обстеження ВЛК отримають один з двох вердиктів — придатний чи непридатний. Залежно від ступеня функціональності присвоюватимуться такі категорії:

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;

непридатні до військової служби з перекомісією (через 6 місяців чи 6-12 місяців);

тимчасово непридатні (потребують лікування чи лікування та відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків);

придатні лише до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВНЗ, навчальних центрах, установах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

придатні.

Як писав "Телеграф", раніше у Генштабі на умовах анонімності розповіли, на кого з категорії "обмежено придатних" розраховують найбільше. Там сподіваються, що це допоможе покращити показники мобілізації.