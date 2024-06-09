Есть два способа: как военнообязанные украинцы могут обжаловать выводы ВВК

Военнообязанный может обратиться к ВВК Минобороны или в суд

Если военнообязанный, который проходит военно-врачебную комиссию, не согласен с ее выводами, то он их может обжаловать. При этом он может это сделать двумя способами.

Об этом заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич рассказала агентству "Интерфакс-Украина". По ее словам, такие случаи уже есть.

По ее словам, важным здесь является то, что гражданские ВВК могут принять решение о негодности военнообязанного, которое будет проверено штатной ВВК, находящейся в сфере управления Министерства обороны.

То есть, если человек не согласен с выводами, то он может обжаловать их исключительно в штатной ВВК или же в судебном порядке.

"Кроме того, по результатам рассмотрения жалобы ВВК пересматривает обжалуемое постановление или может направить на повторное (контрольное) медицинское освидетельствование. Затем истцу предоставляют новый вывод о состоянии здоровья, которое и будет приниматься во внимание", — говорит Карчевич.

По ее словам, в спорных ситуациях право выносить окончательное решение имеет лишь Центральная военно-врачебная комиссия.

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