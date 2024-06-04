Вистежували машини для закладки бомб: у Запоріжжі хотіли підірвати співробітників ТЦК (відео)

Злочинцем був охоронець місцевої енергокомпанії

У Запоріжжі агент ФСБ готував серію терактів проти працівників ТЦК. Окупанти дали йому завдання, щоб той підривав наших військових.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Її контррозвідка запобігла цим терактам.

За даними правоохоронців, за вказівкою ФСБ РФ агент повинен був виявити транспортні засоби співробітників ТЦК, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування. Щоб ідентифікувати потенційні цілі, агент щодня стежив за парковкою поблизу військкоматів. Як виявилось, злочинцем був охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року. У поле зору агресора він потрапив через свою дочку, яка проживає в Москві і співпрацює з російською спецслужбою.

"У подальшому він мав отримати від свого російського куратора детальні інструкції щодо часу та способів вчинення терактів з використанням вибухівки", — йдеться у повідомленні.

На щастя, завдяки оперативному реагуванню СБУ ворожий задум було зірвано. Російського агента було затримано "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони. У нього вилучено мобільний телефон на місці злочину.

Крім цього, СБУ встановила, що фігурант шпигував також і за трансформаторними підстанціями Запоріжжя.

Наразі агент РФ вже отримав підозру в держзраді і йому загрожує довічний термін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ затримала агентів Росії, які готували теракти у гіпермаркетах Києва.