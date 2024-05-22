На Сумщині вирішили витратити мільйони на дорогу, яку регулярно обстрілюють

Йдеться про ремонт комунальної дороги по вулиці Грушевського у смт Велика Писарівка Сумської області

У Великописарівській громаді Сумської області вирішили відремонтувати дорогу, яку постійно обстрілюють росіяни. Місцева влада готова витратити на це 8.5 млн грн.

Замовник опублікував пропозицію 17 травня 2024 року. Тендер з’явився на Prozorro.

Йдеться про ремонт комунальної дороги вулицею Грушевського у смт. Велика Писарівка Сумської області.

У тендері зазначається, що за послуги заплатять за фактом виконаних робіт. "Оплата послуг/робіт здійснюється в межах отриманих асигнувань на казначейський рахунок Замовника за фактично виконані обсяги робіт/послуг протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання документів, зазначених у п. 4.1 проекту договору", — йдеться на сайті.

Користувачі мережі вже відреагували на цю ініціативу. Думки людей розділилися. Серед українців є ті, хто різко відреагував і негативно висловився на адресу влади: "Щоб танкам простіше заїжджати"; "Коли майдан?"; "Так скорше за все ці гроші вже витрачені, тепер треба їх списати"; "Хтось купить собі нову машинку)".

Проте є й ті, хто підтримав ідею. Адже цією дорогою проводиться евакуація населення: "Ну зрозуміти теж можна, там люди цією дорогою людей евакуюють, але при цьому с*ка така сума, п*зд"ец".

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли ремонт доріг у прифронтових зонах викликає суперечки та розбіжності серед населення.

Раніше "Телеграф" писав, що Костянтинівська міська рада оголосила тендер на проведення ремонтних робіт дорожнього покриття на вулиці Олекси Тихого. Там теж було заявлено чималу суму.