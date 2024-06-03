Подарували вживані планшети: у Запоріжжі міська влада втрапила у скандал, батьки обурені (фото)

Планшети з помітними пошкодженнями та без зарядних пристроїв

У Запоріжжі спалахнув скандал через те, що на заході для дітей 105 школярам подарували планшети, які згодом виявились вживаними. Раніше ними користувались працівники "ПриватБанку".

Обурив користувачів мережі та батьків піар представників місцевої влади на цих подарунках, про що вони написали у коментарях. Також згадали вони й реорганізацію шкіл, за якою два навчальних заклади мають приєднати до сусідніх менших — тобто фактично закрити.

Школярам напередодні Міжнародного дня захисту дітей представники Запорізької міськради вручили подарунки — планшети, які надали представники "ПриватБанку". Проте інформація про те, що вживані, не прозвучала.

Батьки ж, коли це зʼясували, обурились, адже за добрими намірами порадувати дітей корисними подарунками побачили спробу піару міської влади, а також прилаштування техніки, яка працівникам банку вже не підходила. Водночас вони повідомляли, що на планшетах помітні пошкодження, немає зарядних пристроїв, а також те, що планшети є занадто старими для встановлення сучасних додатків та не підтримують оновлення.

Реакція представників міськради

У відповідь представники міськради наголосили, що планшети були передані банком як благодійна допомога і попередньо батьків нібито попереджали про стан техніки.

Секретарка міської ради Регіна Харченко зазначила: "До цього планшетами користувалися у своїй роботі банківські співробітники. Перед цим техніка була перевірена технічним відділом банку. Про стан техніки попередньо говорили з батьками. Та заручилися їхньою згодою та обіцянками розʼяснити дітям, що планшети є вживаними та подарованими для навчання. Проігнорувати цю ситуацію не можу. Бо особисто вручала пакунки з думкою про те, що діти отримають техніку для навчання. І мені від цього не дуже добре".

Реакція батьків у коментарях

Проте і таке пояснення батьків не вдовольнило, адже піар на благодійності "ПриватБанку" викликав ще більше питань.

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