У Запоріжжі поліція буде перевіряти громадський транспорт: у чому причина

Перевірки будуть проводити в певних місцях

У Запоріжжі місцеві чиновники разом патрульною поліцією почали перевіряти громадський транспорт. Це стосуватиметься транспортних засобів, що працюють на автобусних маршрутах.

Про це повідомило Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради. Там пояснили, що це буде відбуватися з метою "належного контролю за організацією пасажирських перевезень та попередження аварійності".

Зазначається, що такі перевірки починаються з 21 травня та будуть здійснюватися на кінцевих зупинках. Також в Управлінні наголосили, що такі заходи введено через "гостроту проблеми надання якісних послуг з перевезення пасажирів".

Нагадаємо, 24 квітня під час позачергового засідання міської ради Запоріжжя було усунуто з посади секретаря міськради та виконувача обов’язків мера Анатолія Куртєва. За це рішення проголосували всі присутні 38 депутатів. Рішення було ухвалено таємним голосуванням.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Запоріжжі поліцейські витягли чоловіка буквально з того світу. Він вже хотів накласти на себе руки, але патрульні встигли прийти на допомогу в останню мить.