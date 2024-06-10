"Мы не можем обязать всех говорить на украинском", — и.о. мэра Запорожья Харченко

На местном уровне началась ласковая украинизация, государственный язык также активно изучают местные депутаты от запрещенной пророссийской партии.

Исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко анонсировала ряд переименований в городе, где до сих пор есть улицы, названные в честь россиян.

Об этом она рассказала в интервью "Телеграфу": "Все ли депутаты за Украину? Не могу вам ответить": новая глава Запорожья об ОПЗЖ, Зеленском и переселенцах".

"Мы сейчас активно занимаемся вопросами переименования. С 2022 г. работает целая соответствующая рабочая группа по топонимике. На предыдущей сессии мы переименовали более 140 улиц", — говорит Харченко.

Кроме этого городские власти планируют активнее развивать использование украинского языка в Запорожье, в котором до сих пор преобладает русский. Для этого утверждена Программа всестороннего развития и функционирования украинского языка в городе.

"Наш город — единственный во всей Украине, до сих пор не имеющий такой программы. У нас ее не было с 2020 года. Хотя должна была появиться. Мы предложили присоединиться к рабочей группе языковому омбудсмену Тарасу Кременю. Мы прописали все процессы, чтобы создать, на наш взгляд, ласковую украинизацию", — говорит и.о. мера.

Но также она понимает, что учитывая человеческий фактор и определенный постсоветский менталитет, "мы не можем в один день проснуться и обязать всех говорить на украинском языке".

По ее словам, украинский язык начали активно изучать даже депутаты горсовета, находившиеся в составе запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За життя".

"Все пытаются в совершенстве учить украинский язык. Все хотят сохранить украинское Запорожье", — сообщила Харченко.

Напомним, Регина Харченко была назначена и. городского головы Запорожья в апреле. Она была избрана среди ряда кандидатов главой области, мэром Мелитополя Иваном Федоровым, и поддержана голосованием депутатов в горсовете.