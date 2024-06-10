Модель plus-size виграла конкурс "Міс Алабама": чому її хейтять у мережі і до чого тут російська пропаганда

Вперше конкурс краси "Міс Алабама" виграла модель plus-size

23-річна модель plus-size Сара Міллікен перемогла на конкурсі краси "Міс Алабама". Вона двічі брала участь у конкурсі, доки не здобула перемоги. Однак її успіх був буквально затьмарений хвилею хейту та критики. Головною причиною стала її вага. У цьому прикладі можна наочно переглянути, як працює пропаганда.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав український публіцист Віктор Трегубов. У цьому випадку він пояснив, що довкола ситуації з перемогою Сари розгорнулася дискусія. Тобто, багато хто почав хейтувати її за те, що вона важить 123 кг, проте здобула перемогу.

"По-перше, жодна бодипозитивна пані не вигравала конкурс краси Міс Алабама. Конкурс краси Міс Алабама в цьому році взагалі виграла така валькірія, що білявіше, фігурніше та блакитноокіше просто нема куди. Бодипозитивна пані виграла конкурс "National American Miss Alabama". Різниця — ну приблизно як між Національною академією наук України та ГО "Академія характерницьких наук". Більш того, друге — взагалі не конкурс краси, а скоріше конкурс талантів, де й обмежень по віку немає", — сказав Трегубов.

Він наголосив, що цю новину сприйняли саме так, тільки тому, що так її піднесли російські ресурси. Саме з тими фотографіями, що так розійшлися.

"- Неправда – скаже зараз співгромадянин, – я російські ресурси взагалі не читаю. Правильно, співгромадянин. Ти побачив її у того свого френда, хто читає, а він побачив у ком’юніті, що стрічка ФБ винесла, а там… Так і працює", — пояснив свою думку Трегубов.

Побачене збіглося з уявленнями, емоціями та побоюваннями того самого громадянина. Він так чи інакше емоційно залучений до цієї теми.

"Не дивуйся, співгромадянин, коли, наприклад, так само наживки ковтає хтось на Заході, і, наприклад, починає вірити, що українські біженці — це те саме, що мексиканські чи пакистанські. Адже він такий самий, як і ми", — підсумував публіцист.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що окрім пропаганди росіяни також поширюють безліч фейків. Наприклад, російські пабліки почали розповсюджувати неправдиву інформацію про те, що нібито українці нібито спалюють свої авто після набуття чинності новим законом про мобілізацію.