"TikTok робить недостатньо": у ЦПД розповіли, як росіяни поширюють пропаганду в Україні

Росіяни розвивають нові мережі каналів після дискредитації старих

Сервіс розміщення коротких відеороликів ТікТок є найпопулярнішою в Україні платформою для перегляду контенту. Однак як основне джерело новин найчастіше українці використовують Telegram.

Про це розповів голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, на 2024 рік близько 10 мільйонів українців були користувачами Telegram і близько 16,47 мільйона використали TikTok.

За його словами, попри це, більшість українців все ж таки воліє використовувати Telegram як джерело новин, тому росіяни активно намагаються створити нові мережі поширення фейків та пропаганди, після того, як у 2022 році їх стара мережа дискредитувала себе. Серед каналів зі старої російської мережі Коваленко назвав "Легітимний", "Резидент", "Медіакілер" та "ЗеРада".

"Поки ТікТок робить недостатньо для того, щоб не бути ключовою платформою для російської дезінформації в Україні", — написав Коваленко, й зазначив, що її росіяни використовують як фундамент для кампаній з дезінформації.

Як повідомлялося раніше, ЦПД у квітні досяг певних домовленостей із платформою TikTok. Соцмережа почала блокувати канали, що просувають проросійські наративи та дезінформацію.