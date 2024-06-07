За доноси чи дружину? У Росії зарізали відомого пропагандиста (фото)

"Діячу" нанесли багато ударів

Коло російських пропагандистів поступово стає меншим ― раніше помер треш-блогер Станіслав Андрєєв, а тепер стало відомо про вбивство замісника представника організації "Зов народа" Антона Єговцова. На нього напали у Підмосков’ї, де він проживає зі своєю дружиною Катериною, і завдали 7 ударів ножем.

Інформацію про смерть 37-річного Єговцева підтвердили в організації "Зов народа". Telegram-канал SHOT повідомляє одразу декілька версій того, що могло статись.

За однією з них, Антон Єгорцев вийшов за продуктами і на нього напали біля будинку. Пропагандист хворів, тому не зміг відбитись. Нападник завдав йому ножових поранень і Єговцев помер.

Це ж джерело повідомляє, що у вечір нападу пропагандист зі своєю дружиною тричі телефонували до поліції. Спочатку вони розповіли, що за ними стежать. Нібито за дружиною Катериною хтось спостерігав. Цей "сталкер" нібито знаходився у машині поряд з будинком.

Під час другого дзвінку пропагандист розповів поліції, що йому погрожують. Востаннє подружжя повідомляло, що у їхні двері ломляться. Нападник виманив пропагандиста і зарізав його.

Так само є різні мотиви. За одним з них, причиною стала діяльність Єговцева. Він був замісником представника "Зова народа". Це так званий "національно-патріотичний рух", який прославився своїми доносами на "непатріотичних росіян". Зокрема, писали вони скарги на гурт Бі-2, учасників "голої вечірки", коміка Максима Галкіна.

Єговцев також був частим гостем на пропагандистських шоу. Він був експертом програми на телеканалі НТВ "Місто зустрічі".

Другий мотив ― ревнощі. Нещодавно у дружини Єговцева з’явився прихильник з минулого життя. Він зізнавався жінці у коханні і пропонував піти до нього. Два місяці тому пропагандист побився з прихильником Катерини.

Як повідомляє StarHit, вже встановлено особистість нападника. Це тренер по мотокросу Дмитро Матвєєв. Він вдарив Єговцева ножем 7 разів. Telegram-канали пишуть, що пропагандист встиг його поранити. Нападник зараз у лікарні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що СБУ висунула підозру блогеру-колаборанту. Саме він придумав вираз "вєжлівиє люді".