Модель plus-size выиграла конкурс "Мисс Алабама": почему ее хейтят в сети и при чем здесь российская пропаганда

Впервые конкурс красоты "Мисс Алабама" выиграла модель plus-size

23-летняя модель plus-size Сара Милликен победила на конкурсе красоты "Мисс Алабама". Она дважды принимала участие в конкурсе, пока не добилась победы. Однако ее успех был буквально омрачен волной хейта и критики. Главной причиной стал ее вес. На этом примере можно наглядно просмотреть, как работает пропаганда.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский публицист Виктор Трегубов. В данном случае он объяснил, что вокруг ситуации с победой Сары развернулась дискуссия. То есть, многие стали хейтить ее за то, что она весит 123 кг, тем не менее одержала победу.

"Во-первых, ни одна бодипозитивная дама не выигрывала конкурс красоты Мисс Алабама. Конкурс красоты Мисс Алабама в этом году вообще выиграла такая валькирия, что белее, фигурнее и голубоглазее просто некуда. Бодипозитивная дама выиграла конкурс "National American Miss Alabama". Разница – ну примерно как между Национальной академией наук Украины и ОО "Академия характернических наук". Более того, второе – вообще не конкурс красоты, а скорее конкурс талантов, где и ограничений по возрасту нет", — сказал Трегубов.

Он подчеркнул, что эту новость восприняли именно так, только потому что так ее преподнесли российские ресурсы. Именно с теми фотографиями, которые так разошлись.

"- Неправда – скажет сейчас согражданин, – я российские ресурсы вообще не читаю. Правильно, согражданин. Ты увидел ее у того своего френда, кто читает, а он увидел в комьюнити, что лента ФБ вынесла, а там… Так и работает", — пояснил свое мнение Трегубов.

Увиденное совпало с представлениями, эмоциями и опасениями того самого гражданина. Он так или иначе эмоционально вовлечен в эту тему.

"Не удивляйся, согражданин, когда, например, так же наживки глотает кто-то на Западе, и, например, начинает верить, что украинские беженцы — это то же, что мексиканские или пакистанские. Он ведь такой же, как и мы", — подытожил публицист.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что помимо пропаганды россияне также распространяют множество фейков. Например, российские паблики стали распространять неправдивую информацию о том, что якобы украинцы якобы сжигают свои авто после вступления в силу нового закона о мобилизации.