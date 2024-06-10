"Наразі в суспільстві немає консолідації, це велика загроза" — голова Запорізької області Федоров

Ексмер Мелітополя Іван Федоров попередив, за яких умов можлива окупація Львова росіянами

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров вважає, що будь-яка згода українського суспільства на територіальні поступки Росії призведе лише до стратегічного програшу України.

Про це він сказав в інтерв’ю "Телеграфу". Більше читайте у вівторок, 11 червня.

"Коли велика кількість жителів Центру або Заходу України погодиться, що окуповані території залишаються Росії, але щоб у нас закінчилась війна, то це наш стратегічний програш і стратегічна перемога ворога. Він цього чекає, щоб ми внутрішньо погодилися зі статус-кво", — говорить Федоров.

Але внутрішнє погодження зі статус-кво — це умовна здача Львова, додає очільник Запорізької області.

"Ми з вами це точно побачимо. Так само як жителі Мелітополя 2014-го не вірили в можливу окупацію міста, а через вісім років побачили це на власних будинках", — попереджає чиновник.

Також він повідомив, що за останні три місяці збільшився потік людей із Запорізької області, які повертаються на окуповану територію.

"Контролювати це неможливо. Але ми умовно міряємо температуру. Це точно наше недопрацювання", — розповів він.