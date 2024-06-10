Українці сидять на трильйонах доларів корисних копалин: у США пояснили, чому Захід не може дозволити Путіну виграти війну

Україна могла б стати найкращим діловим партнером

Серед корисних копалин України є критично важливі для світу, і їх в жодному разі не можна віддати Путіну. Таку думку висловив сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Нагадаємо, раніше журнал Time назвав боротьбу за корисні копалини однією з Топ-10 глобальних ризиків на 2024 рік.

Щодо корисних копалин України, то свою заяву Грем зробив у інтерв’ю каналу CBS News. На думку сенатора, якщо Путін переможе у війні, він розділить критично вважливі мінерали з Китаєм.

"Вони (Росія – ред.) сидять на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин в Україні. Вони могли б бути найбагатшою країною в усій Європі. Я не хочу віддавати ці гроші й ці активи Путіну, щоб він поділився ними з Китаєм", — зазначив Грем.

Також він додав, що Україна могла б стати найкращим діловим партнером для США та Європи, адже у разі перемоги у війні, корисні копалини міг би, зокрема, використовувати Захід.

"Якщо ми зараз допоможемо Україні, вони можуть стати найкращим діловим партнером, про якого ми коли-небудь мріяли, щоб 10-12 трильйонів доларів критично важливих мінеральних активів могли бути використані Україною і Заходом, а не віддані Путіну і Китаю", — підкреслив сенатор.

Варто зауважити, що найбільше багатство тимчасового окупованих територій Донецької та Луганської областей — вугілля, а особливо антрацит, який широко використовують в енергетиці та металургії.

Згідно з даними Міністерства енергетики України, всі поклади цього чи не найціннішого виду твердого палива залишилися на окупованих Росією територіях. При цьому, там же залишився і 71% шахт. Зауважимо, що перед початком війни, у 2013 році в Донецькій та Луганській областях працювала 151 шахта, нині ж близько 15, згідно з даними російських ЗМІ.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Дональд Трамп висловив пропозицію допомагати Україні в обмін на корисні копалини. Ідею політика одразу підтримав вищезгаданий Ліндсі Грем, який раніше неодноразово виступав за передачу Україні американського озброєння.