"В настоящее время в обществе нет консолидации, это большая угроза" — председатель Запорожской области Федоров

Экс-мер Мелитополя Иван Федоров предупредил, при каких условиях возможна оккупация Львова россиянами

Руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров считает, что любое согласие украинского общества на территориальные уступки России приведет только к стратегическому проигрышу Украины.

Об этом он сказал в интервью "Телеграфу". Больше читайте во вторник, 11 июня.

"Когда большое количество жителей Центра или Запада Украины согласится, что оккупированные территории остаются России, но чтобы у нас закончилась война, то это наш стратегический проигрыш и стратегическая победа врага. Он этого ждет, чтобы мы внутренне согласились со статус-кво", — говорит Федоров.

Но внутреннее согласование со статус-кво — это условная сдача Львова, добавляет глава Запорожской области.

"Мы с вами это точно увидим. Так же, как жители Мелитополя 2014-го не верили в возможную оккупацию города, а через восемь лет увидели это в собственных домах", — предупреждает чиновник.

Также он сообщил, что за последние три месяца увеличился поток людей из Запорожской области, возвращающихся на оккупированную территорию.

"Контролировать это невозможно. Но мы условно меряем температуру. Это точно наша недоработка", — рассказал он.