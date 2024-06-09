"Мені огидно": британський ветеран Другої світової війни хотів повернути медаль від Путіна

Друзі відмовили його від цього кроку

Британський ветеран Другої світової війни Алек Пенстоун, який плавав у арктичних конвоях до північних портів СРСР, намагався відправити свою російську медаль за хоробрість назад до Москви. Це сталося після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це пише Daily Mail. 99-річний Пенстоун, заявив, що хоче повернути нагороду через звірства, вчинені проти українського народу.

Ветеран війни був одним із тисяч моряків, які здійснювали рейси до північних портів СРСР, щоб доставити необхідні вантажі під час боротьби з гітлерівським вторгненням. Пенстон служив на борту ескортного авіаносця HMS Campania, і за свою службу він отримав російську медаль Ушакова за хоробрість, яку навіть підписав російський диктатор Володимир Путін.

Він сказав, що намагався віддати медаль у лютому 2022 року після початку російського вторгнення. Але його друзі завадили йому це зробити.

"Всенародна нагорода за хоробрість, підписана Путіним. Мені огидно і я розчарований. Він хоче, щоб його забрали з цієї землі, і чим швидше, тим краще. Я ніколи раніше не казав нічого подібного, але мені буде приємно, коли я дізнаюся, що він мертвий. І все його плем'я також", — сказав він, зазначивши, що дії Путіна загрожують способу життя, за який він і багато його друзів боролися та загинули під час Другої світової війни.

Нагадаємо, президент США Джо Байден порівняв російського диктатора Володимира Путіна з Гітлером. А протистояння української армії російським окупантам зі звільненням Європи від нацистської окупації.