Путін брязкав "ядеркою" і аж перехрестився: нові заяви диктатора про війну, Україну та переговори

"Лідер" РФ каже, що зараз нібито немає причин використовувати ядерну зброю

Російський диктатор Володимир Путін зробив нову порцію безглуздих заяв щодо України, її влади, мобілізації в Росії та війни. Зокрема, "лідер" РФ вкотре заговорив про нібито нелегітимність президента Володимира Зеленського і заїкнувся про переговори.

Про це він сказав у п’ятницю, 7 червня, виступаючи з промовою на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ). Путін заявляє, що нібито в Україні відбулася узурпація влади, тобто, простіше, захоплення влади.

"Виконавча влада в Україні втратила легітимність, схоже, що ми маємо справу з узурпацією влади в цій країні", — сказав диктатор.

Крім того, він звітував про нібито успіхи своїх загарбників на фронті.

"Ми поступово видавлюємо супротивника з території Донбасу та інших прилеглих територій, всі плани будуть реалізовані... ЗС РФ з початку року звільнили 47 населених пунктів і 880 кв. км території", — заявив Путін.

Зачепив диктатор і тему переговорів, заявивши, що вони мають відповідати сьогоднішнім реаліям.

"Можливі переговори Росії та України мають ґрунтуватися на нинішніх реаліях", — говорить "президент" РФ.

Не забув Путін і побрязкати ядерною зброєю у своїй манері:

"Застосування Росією ядерної зброї можливе лише у виняткових випадках, такі поки що не настали".

Також Путін каже, що Росія може провести ядерні випробування, але поки що такої необхідності немає.

Диктатор навіть перехрестився словами про ядерну зброю. Але, попри це, він продовжує згадувати про неї при кожному своєму виступі.

Що стосується мобілізації, то нібито зараз у Росії нема потреби її проводити, "бо у ЗС РФ інша тактика". Крім того, він додав, що "конфлікт можна закінчити швидше, але життя військових важливіше. При цьому Росія зовсім не вважається". зі своїми втратами, адже за даними Генштабу, станом на 8 червня країна-агресор втратила вже 516 тисяч своїх окупантів (тільки за останню добу було ліквідовано понад тисячу).

"Ми видавлюємо супротивника з тих територій, які мають бути поставлені під наш контроль", — заявив він.

Путін додав, що з початку цього року нібито прийшли добровільно до військкоматів і підписали контракти понад 160 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці травня Путін проводив преспідхід до російських ЗМІ в аеропорту Ташкента та зробив нові заяви про війну в Україні, легітимність Зеленського.