У Запоріжжі секретар міськради звинуватив главу ОВА Федорова у підготовці заколоту: що відомо

Він звернувся до Зеленського з проханням вплинути на ситуацію

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв звернувся до президента України Володимира Зеленського з офіційним проханням вплинути на ситуацію, яка склалась з нинішнім главою Запорізької ОВА Іваном Федоровим. За словами Куртєва, Федоров здійснює неправомірний тиск на депутатів міськради, а також готує заколот.

Про це йдеться в листі до президента. Зазначається, що Іван Федоров нібито не залишився без прибічників.

"На жаль, наразі ситуація в депутатському корпусі міської ради кардинально змінилося. Це повʼязано з маніпуляціями новопризначеного голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, який прагне одноосібно захопити владу в місті та з цією метою здійснює тиск на депутатів Запорізької міської ради, кулуарно збирає підписи із заборонених проросійських партій, вдається до підкупу та тисне на органи місцевого самоврядування так, щоб коаліція більшості у міській раді Запоріжжя складалася саме з партії Шарія, ОПЗЖ, підконтрольної Медведчуку, та сателіта ПІ Оппоблок — "Єднання", підконтрольного проросійському Новінському", — пише Куртєв.

Він наголошує, що ці дії є протиправними та повністю суперечать нормам чинного Законодавства України.

Також, за словами секретаря міськради, голова ЗОВА Іван Федоров безпідставно звинувачує його у причетності до протиправних дій.

"3 усією відповідальністю повідомляю, що заяви Федорова не відповідають дійсності, а тому я завжди готовий до будь-яких перевірок та до співпраці з правоохоронними органами", — наголосив Анатолій Куртєв.

Водночас він зазначає, що депутати міської фракції партії "Слуга Народу" висловили недовіру колишній голові фракції Регіні Харченко, адже вона нібито погодилася на пропозицію Івана Федорова взяти участь у заколоті та обійняти посаду секретаря міської ради. Проте, як пише Куртєв, наразі Харченко більшістю голосів депутатів фракції відкликано з посади Голови Фракції.

"Зі свого боку наголошую на тому, що у своїй роботі на посаді секретаря Запорізької міської ради для мене принциповою являється цілковита відкритість до співпраці з вищими органами влади та швидке виконання абсолютно усіх поставлених Вами завдань. Це завжди було, є і буде пріоритетним вектором моєї роботи.

Враховуючи все вищевикладене, прошу Вас вжити заходів в межах Вашої компетенції щодо врегулювання даної ситуації", — додав наостанок секретар міськради.

Зауважимо, що ще до початку повномасштабного вторгнення, протягом 2021 року, тривало протистояння між п'ятьма фракціями Запорізької міськради, які блокували роботу сесій, і міським головою.

Раніше "Телеграф" писав, що у четвер, 21 березня, Верховна Рада України ухвалила рішення про передачу повноважень Запорізької обласної ради Запорізькій обласній військовій адміністрації на період воєнного стану. Відповідне рішення було ухвалено за поданням президента Володимира Зеленського.