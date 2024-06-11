В Україні почав роботу перший спільний проєкт Укроборонпрому та Rheinmetall: деталі

В цеху працюють українські спеціалісти під керівництвом німецьких колег

В Україні 10 червня почав роботу перший оборонний проєкт, створений спільно німецькою корпорацією Rheinmetall та українським Укроборонпромом. Проєкт – цех з ремонту та виробництва бронетехніки.

Про це написав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у Telegram. За його словами, цей проєкт стане першим у низці аналогічних оборонних проєктів.

"Перший пішов. В Україні запрацював спільний виробничий майданчик Укроборонпрому і Rheinmetall – цех з ремонту та виробництва бронетехніки. Це перший реалізований проєкт в рамках партнерства Укроборонпрому і німецького оборонного гіганта. Прямо зараз це дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку та, відповідно, швидше повертати її на передову. В перспективі тут вироблятимуться нові зразки броньованої техніки", – написав він.

За словами міністра, в цеху працюють українські спеціалісти під керівництвом німецьких колег. Україна отримує від роботи цеху податки та технології, тобто виграє в першу чергу економіка нашої країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" та німецька компанія, яка є провідним виробником в оборонному секторі – "Rheinmetall" – створили спільне виробництво. Разом компанії виготовляють озброєння та військову техніку у великих обсягах.

Додамо, що 14 березня генеральний директор військового концерну Rheinmetall Армін Паппергер оголосив про свої плани створити в Україні щонайменше чотири заводи. Незабаром відбудеться закладення першого каменю підприємства в Україні. Він буде побудований за зразком заводу з виробництва боєприпасів, який Rheinmetall будує в Німеччині. Він матиме повний цикл виробництва, який включатиме всі необхідні етапи для випуску "повного пострілу": снаряда, детонатора, заряду вибухівки та метального порохового заряду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що станом на кінці 2023 року стало відомо, що концерн Rheinmetall ремонтує в Україні військову техніку. Також у планах німців розпочати виробництво бронетранспортерів, а Україна розраховує ще й на виробництво західних танків.