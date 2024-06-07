Танки Leopard і гармати CAESAR "made in Ukraine": оборонний концерн KNDS відкриє завод в Україні

Один з найбільших збройових конгломератів

В Україні можуть виробляти танки Leopard, гармати CAESAR та іншу військову техніку й боєприпаси. Сьогодні, 7 червня, стало відомо про те, що франко-німецька збройова група KNDS офіційно оформляє створення дочірньої компанії в Україні. Нагадаємо, раніше про подібні плани вже повідомляв оборонний німецький концерн Rheinmetall.

Щодо французького виробника, то про це пише французьке видання Le Figaro. Зазначають, що KNDS — один з основних європейських гравців у галузі наземних озброєнь.

"Група виробляє артилерійські системи, бойові танки (зокрема Leopard), а також гармати CAESAR, які Франція постачає до Києва. Це дочірнє підприємство вироблятиме військову техніку та боєприпаси на українській території, заявили наприкінці березня міністри оборони Франції та Німеччини Себастьян Лекорню та Борис Пісторіус", — пише видання.

У п’ятницю, 7 червня, голова ради директорів KNDS Філіп Петіколен підписав відповідний документ разом із Володимиром Зеленським і Себастьяном Лекорню в штабі збройних сил Франції в Парижі.

Франко-німецька збройова група KNDS

Група компаній KNDS — один з найбільших збройових конгломератів у Європі, заснований німецькою компанією KMW і французькою Nexter у 2015 році.

Відтоді два провідні європейські постачальники військових наземних систем для багатьох армій у всьому світі працюють спільно, маючи виробничі лінії у Франції та Німеччині та промислові партнерства по всьому світові.

Виробляють основні бойові танки, броньовані машини, артилерійські установки, боєприпаси, мостоукладальники, станції озброєння, системи управління боєм та іншу військову техніку. Серед найбільш відомих продуктів — танки Leopard і самохідні артилерійські установки Caesar.

Останніми великими замовленнями були модернізація 322 машин FENNEK для армії Нідерландів, 24 мостоукладачів LEGUAN для німецького Бундесверу, гармати CAESAR для Чехії, 42 машин JAGUAR, 271 GRIFFON і 364 машин SERVAL, пов’язаних із французькою програмою SCORPION, а також підтримка та обслуговування французької армії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" та німецька компанія, яка є провідним виробником в оборонному секторі – "Rheinmetall" – створили спільне виробництво. Разом компанії виготовляють озброєння та військову техніку у великих обсягах.