В Украине начал работу первый совместный проект Укроборонпрома и Rheinmetall: детали

В цехе работают украинские специалисты под руководством немецких коллег

В Украине 10 июня начал работу первый оборонный проект, созданный совместно германской корпорацией Rheinmetall и украинским Укроборонпромом. Проект – цех по ремонту и производству бронетехники.

Об этом написал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в Telegram. По его словам, этот проект станет первым в ряде аналогичных оборонных проектов.

"Первый пошел. В Украине заработала совместная производственная площадка Укроборонпрома и Rheinmetall – цех по ремонту и производству бронетехники. Это первый реализованный проект в рамках партнерства Укроборонпрома и немецкого оборонного гиганта. Прямо сейчас это позволит быстрее ремонтировать иностранную технику и, соответственно, быстрее возвращать ее на передовую. В перспективе здесь будут производиться новые образцы бронированной техники", – написал он.

По словам министра, в цехе работают украинские специалисты под руководством немецких коллег. Украина получает от работы цеха налоги и технологии, то есть выигрывает, в первую очередь, экономика нашей страны.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и немецкая компания, являющаяся ведущим производителем в оборонном секторе — "Rheinmetall" — создали совместное производство. Вместе компании производят вооружение и военную технику в больших объемах.

Добавим, что 14 марта генеральный директор военного концерна Rheinmetall Армин Паппергер объявил о своих планах создать в Украине минимум четыре завода. В скором времени состоится закладка первого камня предприятия в Украине. Он будет построен по образцу завода по производству боеприпасов, который Rheinmetall строит в Германии. Он будет иметь полный цикл производства, который будет включать все необходимые этапы для выпуска полного выстрела: снаряда, детонатора, заряда взрывчатки и метательного порохового заряда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что к концу 2023 года стало известно, что концерн Rheinmetall ремонтирует в Украине военную технику. Также в планах немцев начать производство бронетранспортеров, Украина рассчитывает еще и на производство западных танков.