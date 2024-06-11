Простого карієсу замало: з якими хворобами ротової порожнини не мобілізують

Якщо хвороба не прогресує або може бути скоригована, придатність військовозобов’язаного визначається окремо

З ухваленням нового мобілізаційного закону служба у лавах Збройних сил України (ЗСУ) стає реальною перспективою для дедалі ширшого кола військовозобов’язаних. Однак не всі підлягають призову до армії за станом здоров’я.

Згідно із законодавством, є певний перелік хвороб, що не дозволяє службу в лавах Сил оборони. Серед них – захворювання ротової порожнини.

Так, мобілізації не підлягають військовозобов’язані з травмами, що супроводжуються значними порушеннями функцій губи та ротової порожнини.

Крім того, на службу в армію не візьмуть, якщо виявлені щелепно-лицьові аномалії (крім вроджених), включаючи аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій. Людину з такими діагнозами виключають із військового обліку.

Однак, якщо у людини виявлені ті ж аномалії з помірними та незначними порушеннями дихальної, нюхової, ковтальної та мовної функцій, вона вважається придатною до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВНЗ, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення та охорони.

Тимчасово непридатними вважаються військовозобов’язані, у яких діагностували стоматити, гінгівіти, хейліти та інші захворювання слизової порожнини рота, слинних залоз та піддаються лікуванню язика. Їх відправляють на лікування.

Раніше "Телеграф" розповів своїм читачам, з якими хворобами очі визнають непридатними до військової служби.