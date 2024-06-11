Чи буде все ж "економічне бронювання" в Україні, розповів Гетманцев

Будь-які виключення з загальних правил мобілізації є несправедливими

Питання можливого "економічного бронювання" й досі не вщухає у суспільстві, але за будь-яких умов воно породжує низку дискримінацій. Особливо, якщо говорити про сплату підприємцями по 20 тисяч за працівника.

Про це "Телеграфу" розповів голова парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев у матеріалі "Якщо всіх бронювати, хто буде воювати? — Данило Гетманцев про мобілізацію і ФОПів".

За його словами, нещодавні пропозиції підприємців плати за бронювання спеціалістів навіть більше за 20 тисяч на місяць є також не справедливими. І створення такої програми ще більше розлютить суспільство, навіть, якщо вона може бути економічно корисною.

"Будь-які виключення з загальних правил мобілізації є несправедливими. Ми розуміємо, що, скажімо, висококваліфікованому слюсарю на оборонному підприємстві ми повинні дати бронь. Бо інакше ми підірвемо обороноздатність країни. Тому тут це обґрунтовано", — каже Гетьманцев.

Він наголошує, що бронь за гроші створить низку дискримінацій. І мова не тільки про рівень зарплати, а й про вік, тип підприємства тощо.

"Дискримінація за професію, за місцем проживання (бо в селах менші зарплати). Навіть дискримінація за віком, бо той, хто молодший, має менший досвід і меншу зарплатню. Все це підриває основи суспільства, яке й так перебуває зараз у жорсткій психологічній кризі", — додає нардеп.

Нагадаємо, в Україні продовжили відстрочки від мобілізації на три місяці автоматично. Це стосується працівників, які отримали "бронь" від Мінекономіки.

Раніше "Телеграф" писав, що у Раді заявили про зростання темпів мобілізації.