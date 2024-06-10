З якими індивідуальними особливостями не мобілізують до ЗСУ: актуальний список
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Такі громадяни не підлягають мобілізації
У Міноборони України уточнили список хвороб, з якими військовозобов’язані не можуть мобілізувати до армії. Серед них є і вади розвитку.
"Телеграф", посилаючись на наказ Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, розповідає про них.
Які вади розвитку та хромосомні порушення звільняють від мобілізації
Непридатними до військової служби визнаються особи з вродженими вадами розвитку зі значними порушеннями функцій:
- вроджені вади розвитку нервової системи;
- вроджені вади розвитку ока, вуха, обличчя та шиї;
- вроджені вади розвитку системи кровообігу;
- вроджені вади розвитку органів дихання;
- щілина губи та піднебіння та інші вроджені вади розвитку органів травлення;
- целіакія;
- вроджені вади розвитку статевих органів;
- вроджені вади розвитку сечової системи;
- вроджені вади розвитку та деформації кістково-м’язової системи;
- інші вроджені вади розвитку;
- хромосомні аномалії.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким потрібно бути алкоголіком, щоб вас не мобілізували.