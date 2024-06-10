Рус

З якими індивідуальними особливостями не мобілізують до ЗСУ: актуальний список

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні

Такі громадяни не підлягають мобілізації

У Міноборони України уточнили список хвороб, з якими військовозобов’язані не можуть мобілізувати до армії. Серед них є і вади розвитку.

"Телеграф", посилаючись на наказ Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, розповідає про них.

Які вади розвитку та хромосомні порушення звільняють від мобілізації

Непридатними до військової служби визнаються особи з вродженими вадами розвитку зі значними порушеннями функцій:

  • вроджені вади розвитку нервової системи;
  • вроджені вади розвитку ока, вуха, обличчя та шиї;
  • вроджені вади розвитку системи кровообігу;
  • вроджені вади розвитку органів дихання;
  • щілина губи та піднебіння та інші вроджені вади розвитку органів травлення;
  • целіакія;
  • вроджені вади розвитку статевих органів;
  • вроджені вади розвитку сечової системи;
  • вроджені вади розвитку та деформації кістково-м’язової системи;
  • інші вроджені вади розвитку;
  • хромосомні аномалії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким потрібно бути алкоголіком, щоб вас не мобілізували.

Теги:
#Україна #Мобілізація