Простого кариеса мало: с какими болезнями полости рта не мобилизуют

Если болезнь не прогрессирует или может быть скорректирована, пригодность военнообязанного определяется отдельно

С принятием нового мобилизационного закона служба в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится реальной перспективой для все более широкого круга военнообязанных. Однако не все подлежат призыву в армию по состоянию здоровья.

Согласно законодательству, есть определенный список болезней, не позволяющих службу в рядах Сил обороны. Среди них — заболевания полости рта.

Так, мобилизации не подлежат военнообязанные с травмами, которые сопровождаются значительными нарушениями функций губы и полости рта.

Кроме того, на службу в армию не возьмут, если обнаружены челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций. Человека с такими диагнозами исключается из военного учета.

Однако, если у человека обнаружены те же аномалии с умеренными и незначительными нарушениями дыхательной, обонятельной, глотательной и речевой функций, он считается пригодным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны

Временно непригодными считаются военнообязанные, у которых диагностировали стоматиты, гингивиты, хейлиты и другие заболевания слизистой полости рта, слюнных желез и поддающихся лечению языка. Их отправляют на лечение.

Ранее "Телеграф" рассказал своим читателям, с какими болезнями глаз признают непригодными к военной службе.