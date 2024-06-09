Просто пити мало: яким треба бути алкоголіком, щоб вас не мобілізували

Люди з залежностями теж можуть стати до лав ЗСУ, але є певні нюанси

Чоловіки з алкогольною залежністю раніше мали статус "обмежено придатний", але після його скасування можуть стати придатними до служби. Проте це не стосується людей зі стійкими психічними розладами через вживання психоактивних речовин, зокрема алкогольних напоїв.

"Телеграф" повідомляє, що мало просто пити, щоб уникнути мобілізації. У "Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" вказано, кого можуть призвати, а кого — ні.

За чинним законодавством, до служби у Силах оборони вважаються непридатними люди, у яких з’явились стійкі психічні розлади через вживання психоактивних речовин. Тобто алкоголю або наркотичних речовин. Такі особи виключаються з військового обліку. Про це йдеться у Статті 15 додатку 1 до "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

У випадку, якщо через алкогольну залежність з’явились легкі психічні прояви, то це не вважається підставою для виключення з військового обліку. Такі громадяни вважаються придатними до служби у:

територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

військових частинах забезпечення;

навчальних центрах;

підрозділах зв’язку;

військових вищих навчальних закладах (ВВНЗ);

підрозділах оперативного забезпечення;

медичних підрозділах;

охороні;

підрозділах логістики.

Зазначимо, що у людей з алкогольною залежністю можуть бути супутні захворювання. Тому громадян, у яких є хвороби з переліку, не призивають.

Раніше "Телеграф" повідомляв про мобілізацію чоловіків з психічними розладами. У МОЗ розповіли, на що звертають увагу лікарі.