Мобилизация по-новому: с какими болезнями глаз не возьмут на службу (полный список)

Есть множество недостатков зрения, с которыми граждан не мобилизуют

В новом законе о мобилизации определен перечень болезней глаз, с которыми не могут призвать на службу. Они поделены на девять основных категорий.

Об этом "Телеграф" детально пишет в своем материале: "Точно не мобилизуют и не отправят на фронт: с какими болезнями военнообязанный не пригоден к службе (список)".

Пригодность гражданина определяет военно-врачебная комиссия (ВВК) во время медицинского осмотра. Человека с тяжелыми заболеваниями признают непригодным к службе и исключат из воинского учета.

Люди с такими болезнями глаз считаются непригодными к военной службе:

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражение зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

выраженные болезни склеры, роговицы: рубцы и помутнения радужной оболочки, цилиарного тела, все виды катаракты кристалика, сосудистой оболочки; с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, с какими болезнями полости рта в Украине не призывают на службу. С некоторыми диагнозами человека полностью исключают из военного учета, а с еще частью — отправляют на лечение.